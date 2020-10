Tamponi effettuati tra gli alunni della 3D e 3C: in quest’ultima classe 2 casi positivi. Un caso anche nella 1D

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Nella serata del 6 ottobre il sindaco di Monsampolo del Tronto, Massimo Narcisi, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus.

12 attualmente positivi nel Borgo, tutti asintomatici. Fra loro due studenti delle Medie, della 3C.

Gli alunni di questa classe e della 3D avevano fatto i tamponi nei giorni scorsi dopo la positività al Covid di un docente. E sono saltate fuori altre due positività.

Niente lezioni a scuola in presenza fino all’8 ottobre per la 3D, fino al 15 per la 3C.

Ma una positività, accertata nelle ultime ore, ha riguardato anche la 1D delle Medie. Niente lezioni in presenza neanche per gli studenti di questa classe che verranno contattati da domani, 7 ottobre, dall’Asur per fare il tampone.

Il plesso, sanificato nei giorni scorsi, resterà invece aperto per le altre classi.

Clicca qui per vedere il filmato integrale del discorso del sindaco Massimo Narcisi su situazione emergenza Coronavirus e scuola Media.

