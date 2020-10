ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli annuncia che, dalla prossima settimana, la circolazione subirà dei cambiamenti.

Dal 12 ottobre verranno effettuate le modifiche alla viabilità veicolare riferito all’impianto di cantiere di cui all’ordinanza numero 420 del 18 settembre, comportando principalmente:

1) l’inversione del senso di marcia in Via Palestro;

2) l’accesso vietato in Via L.Mercantini da Piazza Viola;

2) l’uscita veicolare dall’area parcheggio di Piazza Viola per Via Bonaccorsi – Corso G.Mazzini est – Via G.Sacconi;

3) la disattivazione dei varchi elettronici presenti in Via L.Mercantini angolo Via Palestro e in Piazza Viola all’intersezione con la Via Bonaccorsi.

Per consultare l’ordinanza: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18701

