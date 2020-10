ASCOLI PICENO – Ancora non potranno rientrare gli studenti in aula in un noto plesso ascolano a causa delle positività di studenti e docenti al Coronavirus.

L’Istituto Mazzocchi resterà chiuso fino al 17 ottobre, doveva riaprire il 10 ma è stato deciso lo slittamento di una settimana.

“Proseguiranno le lezioni a distanza” fanno sapere dalla scuola.

