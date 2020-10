Le attività verranno così riorganizzate: sarà regolarmente a lavoro tutto il personale che non ha avuto contatti diretti con la persona risultata positiva, mentre il resto del personale non sarà in servizio in attesa dell’esito del tampone

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli Piceno informa che, a seguito dell’accertamento di un caso positivo al Covid-19 all’interno del Comando dei Vigili Urbani, nella giornata odierna, 11 ottobre, si è provveduto alla chiusura della caserma dei vigili, alla sanificazione della stessa e di tutti i mezzi a disposizione.

Nella giornata odierna è comunque stato garantito un servizio minimo con una sola pattuglia, da domani saranno invece garantiti tutti i servizi essenziali, ivi compresa la vigilanza davanti alle scuole.

Le attività verranno così riorganizzate: sarà regolarmente a lavoro tutto il personale che non ha avuto contatti diretti con la persona risultata positiva, mentre il resto del personale non sarà in servizio in attesa dell’esito del tampone.

Da domani, 12 ottobre, la Caserma chiuderà alle ore 20 (e non alle ore 24 come di consueto). Per tutta la settimana non sarà possibile garantire la reperibilità notturna.

