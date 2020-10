ASCOLI PICENO – Di seguito una nota dell’Area Vasta 5, giunta in redazione.

La Direzione dell’Area Vasta 5, in risposta a quanto pubblicato dalla stampa nei giorni scorsi, intende informare i cittadini in merito alla temporanea chiusura del Punto Prelievi sito presso la Palazzina ex Gil. Vista l’emergenza Covid19 si è ritenuto opportuno interrompere il suddetto servizio per evitare assembramenti, gestendo tutti i prelievi presso l’Ospedale Mazzoni con prenotazioni e distanziamenti.

Inoltre, in questo particolare momento, la logistica dei locali (ingresso indipendente, vicinanza al servizio vaccinazioni) risulta utile per la gestione di alcuni servizi offerti dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

La Direzione assicura che superata l’Emergenza Covid, i locali torneranno alla loro originale funzione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.