ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Valerio Bertotto torneranno in campo sabato 17 ottobre a Frosinone nel match in programma alle ore 14 allo stadio “Stirpe” per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B.

La squadra ha svolto nella giornata di ieri, 13 ottobre, una doppia seduta di allenamento al Picchio Village: in mattinata attivazione, forza e un lavoro tecnico tattico; nel pomeriggio riscaldamento tecnico, partite a campo ridotto e partita finale.

Hanno svolto una seduta differenziata Avlonitis, Ndiaye, Saric e Malle. Rientreranno oggi dalle rispettive nazionali Lico e Corbo, mentre giovedì sarà il giorno di Tupta.

Nella giornata di ieri 13 ottobre, doppia seduta di allenamento anche per il Frosinone di mister Alessandro Nesta. Lavoro in palestra ed esercitazioni tattiche la mattina. Nel pomeriggio riscaldamento, parte atletica e serie di partitelle a tema. Si é fermato Rodhen per una botta al ginocchio destro, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Assenti sempre Kastanos e Carraro.

