ROCCAFLUVIONE – Di seguito una nota del Comune di Roccafluvione, diffusa il 15 ottobre.

Buon pomeriggio a tutti.

Oggi i dati sul Coronavirus ci dicono che altre 4 persone sono guarite e non ci sono nuovi positivi.

Inoltre tutti i dipendenti Comunali e il sindaco hanno avuto l’esito NEGATIVO del tampone; avendo provveduto a sanificare e pulire a fondo tutti gli ambienti, domani 16 ottobre il Comune riapre anche al pubblico con il solito orario dalle ore 12 alle 13 e su appuntamento.

In questi giorni i dipendenti oltre al lavoro da casa hanno fatto fronte anche a tutte le urgenze dei cittadini.

Tutto ciò dimostra che il Corona Virus si combatte e si evita anche quando è dentro agli ambienti. BISOGNA RISPETTARE LE REGOLE.

Grazie a tutto il personale per ciò che è stato fatto di concerto con l’amministrazione comunale ma un grazie particolare va a chi svolge il ruolo di Datore di Lavoro che è Carlo Trobbiani che oltre a organizzare e gestire i protocolli Covid insieme al Sindaco ha sempre preteso il rispetto puntuale delle regole.

Per questo siamo riusciti a non far contagiare nessuno pur avendo una persona positiva in ufficio che a sua volta con molta responsabilità si è messa prontamente in isolamento.

Approfitto anche per comunicare che oggi la Ditta che si è aggiudicata la gara per sistemare la strada di Agelli/Pastina ha iniziato la preparazione del cantiere. Entro breve inizieranno i lavori che in alcuni periodi prevedono anche la CHIUSURA della strada: naturalmente gli utenti avranno qualche disagio che sarà naturalmente limitato al minimo indispensabile.

Cercheremo insieme alla Provincia, All’Anas e a tutti voi di fare del nostro meglio affinché le cose vadano nel migliore dei modi.

Raccomandiamo a tutti di tenere comportamenti virtuosi indispensabili per superare questo brutto momento.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.