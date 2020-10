ANCONA – Il presidente della Regione Marche Fracesco Acquaroli, in merito alla riapertura del Covid Hospital di Civitanova Marche – l’ospedale temporaneo solo per pazienti Covid-19 installato alla Fiera – ha dichiarato che “sarà aperto se o quando ci sono le condizioni. Non possiamo aprirla ora, per pochi pazienti in terapia intensiva (attualmente sono 9 in tutte le Marche)”.

Il Covid Hospital aprì lo scorso mese di maggio per pochi giorni per ospitare tre pazienti.

“Il numero dei contagi da coronavirus sta salendo anche nelle Marche – ha detto Acquaroli – crescono, ma non nella stessa percentuale, i ricoverati e i pazienti nelle terapie intensive. Questo non vuole dire essere sereni, dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative per evitare il ritorno dell’emergenza, sanitaria”. E anche per “scongiurare assolutamente un nuovo lockdown”.

