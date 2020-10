I biglietti per assistere alla partita valida per la 4^ giornata del campionato Serie BKT 2020/21, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21 al “Cino e Lillo Del Duca”.

ASCOLI CALCIO – L’Ascoli Calcio comunica che, dalle ore 10 di lunedì 19 ottobre, saranno in vendita, esclusivamente online (www.ascolicalcio1898.it – Biglietteria – Acquista on line), i biglietti per assistere alla partita ASCOLI-REGGIANA, valida per la 4^ giornata del campionato Serie BKT 2020/21, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21:00 al “Cino e Lillo Del Duca”.

Il settore aperto al pubblico è quello della Tribuna Mazzone, che, in ottemperanza alle normative anti-Covid, sarà riservato a 672 persone al fine di garantire il distanziamento sociale.

Il Club bianconero concede il diritto di acquisto agli abbonati della s.s. 2019/20. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto. Per acquistare il titolo è necessaria la Fidelity Card sulla quale era caricato l’abbonamento.

Il prezzo del tagliando tariffa “Intero” è di 22,00 €, quello della tariffa “Ridotto” è di 12,00 € ed è riservato agli Under 14 (nati dal 1° gennaio 2006).

Per l’accesso allo stadio dovranno essere consegnati il biglietto e l’autodichiarazione (già compilata e sottoscritta) .

