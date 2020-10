ASCOLI CALCIO – In ottemperanza al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n° 27, si comunicano le modalità di rimborso degli abbonamenti relativi alla stagione 2019/2020.

Tutti gli abbonati alle gare valide per il campionato 2019/2020 potranno richiedere l’emissione di un voucher digitale del valore corrispondente ai ratei delle partite disputate a porte chiuse a causa del COVID-19. Le richieste di emissione dei voucher potranno essere effettuate in un periodo di tempo limitato, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma, raggiungibile al link www.rimborso.info. Gli abbonati riceveranno al proprio indirizzo e-mail il voucher in formato PDF.

Basterà registrarsi alla piattaforma dedicata inserendo il numero della tessera associata all’abbonamento (ASCOLI CALCIO CARD). Il sistema calcolerà in automatico l’importo dei ratei non goduti. Il voucher avrà validità di 18 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato o per l’acquisto online degli abbonamenti del prossimo campionato 2021/2022, o per acquisti presso lo Store dell’Ascoli Calcio. In questo ultimo caso, il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente fino a copertura massima del 50% del prezzo del bene acquistato.

Il voucher potrà essere ceduto a terzi e potrà essere utilizzato in più transazioni fino al raggiungimento del suo valore. Coloro che decideranno di rinunciare al rimborso, non effettuando la richiesta entro i termini comunicati, acquisiranno lo status di “Special Supporter”, che sarà certificato dalla società tramite rilascio di attestato. L’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. si riserva la facoltà di modificare e/o aggiornare le modalità di rimborso sopra illustrate a fronte di eventuali ulteriori provvedimenti adottati dalle Autorità Competenti.

