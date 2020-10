ARQUATA DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di Arquata del Tronto e del sindaco Aleandro Petrucci, diffusa il 16 ottobre.

Siamo a comunicare che in questi giorni e in particolare nelle ultime ore i contagi da COVID-19 sono aumentati si registrano infatti altri 5 positivi, per un totale ad oggi di 7 casi accertati.

Purtroppo un nostro concittadino affetto da altre patologie ha contratto il virus nei giorni scorsi in ospedale ed è venuto a mancare nella giornata di oggi, ci stringiamo alla moglie e alla famiglia.

Gli altri contagiati stanno bene e in isolamento presso il proprio domicilio e a loro va il nostro augurio di pronta guarigione.

Si precisa che due delle persone risultare positive sono residenti ma attualmente non dimoranti sul territorio.

Vi terremo aggiornati qualora ci fossero ulteriori nuovi contagi.

Mettiamo in campo ora più che mai il nostro senso di responsabilità utilizzando tutta la prudenza possibile e mettendo in atto gli unici comportamenti a tutela della nostra salute e di quella altrui:

-Teniamo il corretto distanziamento personale;

-Indossiamo la mascherina nei luoghi chiusi e ovunque non ci sia la possibilità del giusto distanziamento;

-Evitiamo assembramenti;

-Evitiamo di avere contatti soprattutto con persone vulnerabili se abbiamo sintomi allarmanti o la nostra temperatura corpora supera i 37,5 e in questo caso avvisiamo il medico curante;

-Igienizziamo quanto più possibile le mani;

