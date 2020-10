Nuovo cambio d’orario per il match Frosinone-Ascoli in programma oggi pomeriggio allo stadio “Benito Stirpe” per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B.

ASCOLI PICENO – Frosinone-Ascoli oggi alle ore 18. Nuovo cambio di orario per il match tra i bianconeri e i ciociari.

Live sul nostro sito web dalle 18.

Nuovo cambio d’orario per il match Frosinone-Ascoli in programma oggi pomeriggio allo stadio “Benito Stirpe” per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B.

La partita si disputerà alle ore 18 (e non più alle ore 19 come stabilito ieri sera).

Il match aveva subito delle variazioni di orario per come motivi logistici e la possibilità di rispettare i tempi necessari all’esito dei test ai quali il Frosinone si è sottoposto in giornata dopo la positività al Coronavirus riscontrata ieri in un membro dello staff.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.