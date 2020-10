Tornano le lezioni in presenza dopo la didattica a distanza

MONSAMPOLO DEL TRONTO – “È stata appena effettuata la sanificazione di tutti i locali interni e gli accessi esterni della nostra Scuola Secondaria di Primo Grado di Monsampolo”.

Così in una nota il Comune di Monsampolo del Tronto: “Lunedì, 19 ottobre, i nostri ragazzi torneranno a fare didattica tra i banchi dopo una sospensione delle lezioni in presenza dal 9 al 17 ottobre, causa emergenza Covid. In questo periodo i docenti hanno garantito a tutti loro la didattica a distanza. Un buon rientro a tutti”.

