L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che da questa mattina possono acquistare il biglietto per la partita Ascoli-Reggiana anche i non abbonati della stagione 2019/20.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che da questa mattina possono acquistare il biglietto per la partita Ascoli-Reggiana anche i non abbonati della stagione 2019/20.

Questo il link per l’acquisto: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600758 Il Club bianconero ricorda che il biglietto può essere acquistato ESCLUSIVAMENTE ONLINE. Il settore aperto al pubblico è quello della Tribuna Mazzone.

Il prezzo del tagliando tariffa “Intero” è di 22,00 €, quello della tariffa “Ridotto” è di 12,00 € ed è riservato agli Under 14 (nati dal 1° gennaio 2006).

Per l’accesso allo stadio dovranno essere consegnati il biglietto e l’autodichiarazione (già compilata e sottoscritta).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.