ACQUASANTA TERME – Nota dell’amministrazione comunale di Acquasanta Terme e del sindaco Sante Stangoni diffusa nel pomeriggio del 20 ottobre.

Visto l’aumento importante di casi Covid-19 nelle frazioni Pozza e Umito, in accordo con l’autorità Sanitaria Locale è stata istituita zona rossa.

Un intervento indispensabile per la salvaguardia delle persone residenti in questi luoghi nonché per evitare la diffusione del virus al restante territorio. Da domani mattina, 21 ottobre, dalle ore 10. 30 l’Asur effettuerà i tamponi a tutta la popolazione per definire il focolaio e tracciare i rispettivi contatti dei pazienti.

La zona rossa non permetterà né l’uscita ne’ l’entrata all’interno dei 2 paesi, per tanto per i beni di prima necessità e medicinali si potrà far riferimento al numero della Croce Verde, lo 0736802459.

