Al “Del Duca”si gioca la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021. L’Ascoli affronta la Reggiana nel turno infrasettimanale, Picchio a solo 1 punto in classifica contro i 4 punti dei granata.

STADIO “Del Duca” quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021.

L’Ascoli affronta la Reggiana nel turno infrasettimanale, Picchio a solo 1 punto in classifica contro i 4 punti dei granata. In panchina i granata senza Alvini, positivo al Coronavirus si presentano col vice Montagnolo. Tra gli emiliani assenti anche Rossi, Muratori e Lunetta, positivi al Coronavirus. L’Ascoli in campo con gli stessi undici di Frosinone confermati da mister Bertotto.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Pucino, Brosco, Spendlhofer, Kragl; Cavion, Saric; Chiricò, Sabiri, Pierini; Bajic. A disposizione: Sarr, Ndiaye, Corbo, Sini, Ghazoini, Avlonitis, Donis, Gerbo, Lico, Matos, Cangiano, Tupta. Allenatore: Bertotto

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Espeche, Martinelli; Libutti, Radrezza, Varone, Kirwan; Voltan; Zamparo, Mazzocchi. A disposizione: Voltolini, Venturi, Gatti, Galeotti, Zampano, Pezzella, Kargbo, Marchi. Allenatore: Montagnolo

Arbitro: Meraviglia della sezione di Pistoia. ass. 1 Fiorito di Savoia. Ass.2. Berti di Prato. IV uomo Camplone di Pescara

RETI: 4′ Sabiri

AMMONIZIONI:

NOTE: aperta al pubblico la Tribuna Mazzone

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

9′ Pierini raccoglie un lancio di Chirichò stop e tiro al volo dai 25 metri palla che termina di poco sopra la traversa

8′ punizione per la Reggiana sulla trequarti richiamato Cavion

4‘ GOL ASCOLI-RIGORE SABIRI Sabiri entra in area dribbando due avversari, fermato irregolarmente conquista il penalty. Dal dischetto lo stesso Sabiri che infila incrociando sul palo destro anche se Cerefolini aveva intuito

1′ – tiro di Kragl dalla distanza palla alta sul fondo

0- INIZIO DEL MATCH

