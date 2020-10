ASCOLI PICENO – Approvati dal Prefetto di Ascoli Piceno i piani neve per la stagione invernale 2020/2021 relativi alla S.S.4 (Salaria) e al tratto autostradale della A/14 (Adriatica) che attraversa questa provincia, dopo l’esame e la condivisione in sede di Comitato Operativo per la Viabilità (Cov), istituito presso la Prefettura di Ascoli.

Il Cov monitorerà le criticità della rete viaria provinciale dispiegando le conseguenti attività di coordinamento con i Cov delle Prefetture limitrofe avvalendosi anche del supporto degli enti proprietari delle strade.

Le informazioni sulle condizioni di percorribilità di strade, autostrade e ferrovie potranno essere acquisite attraverso:

– numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;

– Isoradio (Fm 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);

– sito web cciss.it e mobile.cciss.it da smartphone e palmari;

– “iCCISS” per iphone e “My Way Truck”;

– siti web fsnews.it, fsitaliane.it, rfi.it e trenitalia.com;

– sito web www.poliziadistato.it e il sito www.aiscat.it.

I “piani neve” approvati sono consultabili sul sito internet della Prefettura.

