CASTEL DI LAMA – “Si informano le famiglie che domani nella scuola primaria di Via Adige non si svolgeranno le lezioni per consentire la sanificazione delle aule. La misura è conseguente alla positività al tampone Covid di docente, che insegna su più classi”.

Così il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, il 23 ottobre: “Ci siamo già attivati per fare in modo che tutti gli alunni coinvolti possano sottoporsi al tampone e riprendere nel più breve tempo possibile le lezioni”.

