La sua Porche completamente distrutta, ha impattato con un camion in Croazia in direzione Zagabria.

Il giocatore 25enne di proprietà dell’Ascoli Calcio, è stato vittima di un grave incidente nel pomeriggio del 23 ottobre alle 15.40.

La sua Porche completamente distrutta, ha impattato con un camion in Croazia in direzione Zagabria. Il giocatore è rimasto gravemente ferito ma le sue condizioni sono sotto controllo si trova in ospedale, gravi ferite anche per l’autista del camion.

Si attendono aggiornamenti.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.