ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Monticelli Calcio diffusa il 24 ottobre.

A seguito di una positività riscontrata all’interno del gruppo prima squadra, la gara contro la Gs Palmense in programma per questo pomeriggio è stata rinviata a data da destinarsi. Il ragazzo è asintomatico, sta bene ed è in isolamento domiciliare. In ottemperanza alle disposizioni dell’Asur tutti i contatti sono in attesa di effettuare i tamponi di contollo.

