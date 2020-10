Il sindaco: “Differentemente da passato gli alunni non saranno sottoposti al tampone. Così è stato deciso dalle autorità sanitarie locali che hanno stabilito il rientro in classe al termine della quarantena di 14 giorni”

CASTEL DI LAMA – Di seguito una nota del Comune di Castel di Lama e del sindaco Mauro Bochicchio diffusa il 25 ottobre.

Salvo novità dell’ultima ora, domani riprendono regolarmente le lezioni presso il plesso di via Adige con l’eccezione delle classi entrate in contatto con il docente positivo. Per loro è prevista la didattica a distanza.

Differentemente da passato gli alunni non saranno sottoposti al tampone. Così è stato deciso dalle autorità sanitarie locali che hanno stabilito il rientro in classe al termine della quarantena di 14 giorni.

Comprendo le difficoltà e lo smarrimento delle famiglie ma come potete leggere ogni giorno sui media la situazione è in costante evoluzione e le regole che era possibile mettere in atto con certi numeri un mese fa ora evidentemente non è più possibile applicarle.

