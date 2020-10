ACQUASANTA TERME – “Nelle zone del sisma le misure messe in campo dal governo per la lotta contro il Covid finiranno per distruggere definitivamente l’economia ed accelerare lo spopolamento! Non si possono prendere decisioni per tutti, ogni territorio è diverso e ha le sue necessità! Da sindaco preferirei decidere io le sorti della mia Comunità”.

Così in una nota diffusa il 25 ottobre il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni.

