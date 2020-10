ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno informa che a partire da domani, lunedì 26 ottobre, sarà a disposizione della cittadinanza un contatto telefonico per la richiesta di informazioni o per far pervenire segnalazioni in merito all’emergenza sanitaria Coronavirus.

Il numero 0736-298234 sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13.

A tal proposito, si ricordano gli altri numeri già attivi per dare supporto sociale e psicologico alla cittadinanza in questa fase di emergenza:

Sportello emergenza del Comune di Ascoli Piceno (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30) 3293603850;

Zarepta 3356786514;

Le querce di Mamre – Centro di ascolto 3516506388;

L’Armadio dei Piccoli 3496638464;

Banco di Solidarietà L’ARCA 3496704446 o 3288605767;

Caritas Diocesana 3515579225;

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.