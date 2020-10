ARQUATA DEL TRONTO – Comunicato stampa Comune Arquata del Tronto.

L’Amministrazione Comunale ravvisata l’esigenza di individuare idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività, in particolare per evitare il contagio degli alunni e del personale impiegato nel plesso scolastico di questo Comune ha disposto con Ordinanza Sindacale 44 del 26 ottobre, in via precauzionale, la sospensione delle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Tronto – Valfluvione” sede di Arquata del Tronto per il giorno 27 ottobre 2020 al fine di attuare interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici da effettuarsi inderogabilmente prima della riapertura e della ripresa.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.