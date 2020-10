27 OTTOBRE, DI SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI SULLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NELLE MARCHE

ORE 18 Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati due decessi. Presso l’ospedale di Ascoli Piceno è deceduto un signore di 61 anni residente a Maltignano (Ascoli Piceno). Presso l’ospedale di Civitanova Marche si è verificato il decesso di un signore di 70 anni residente a Porto San Giorgio (Fermo). Entrambi presentavano patologie pregresse.

ORE 16 La scheda del Servizio Sanità Marche fotografa un ulteriore aumento dei ricoverati per coronavirus negli ospedali marchigiani: sono 35 in più nelle ultime 24 ore, di cui +33 Ricoverati non in terapia intensiva e +2 in Terapia intensiva.

Salgono quindi a 250 i ricoveri non in terapia intensiva e a 28, rispetto ai 26 di ieri, in terapia intensiva.

ORE 10 Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2705 tamponi: 1528 nel percorso nuove diagnosi e 1177 nel percorso guariti. I positivi sono 380 (14,04%, ieri 22,43%) nel percorso nuove diagnosi: 109 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 28 in provincia di Pesaro Urbino, 23 in provincia di Fermo, 64 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (45 casi rilevati), contatti in setting domestico (91 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (99 casi rilevati), 7 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (14 casi rilevati), 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario.

Di 104 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

