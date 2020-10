Si informa la gentile utenza che nella giornata di oggi, martedì 27 ottobre 2020, il quartiere di Monticelli ad Ascoli Piceno subirà in mattinata un’interruzione del flusso idrico che sarà ripristinata intorno all’ora di pranzo. L’interruzione si ripeterà questa sera dalle 22.30 fino alle 6.30 di domattina, 28 ottobre.

Le vie interessate sono: Via dei Girasoli, Via dei Narcisi, Largo degli Oleandri, via delle Verbene, Largo delle Dalie.