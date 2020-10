FOLIGNANO – Di seguito una nota del sindaco di Folignano Matteo Terrani.

Si sono registrati negli ultimi giorni 4 nuovi casi di positività.

Tra questi vi sono due casi all’interno di una sezione della scuola media, entrambi si trovavano nella propria abitazione da diversi giorni prima dell’effettuazione dei tamponi.

Nonostante le nuove disposizioni non impongano la messa in quarantena della classe in quanto non c’è stato contatto nelle 48 ore antecedenti al tampone, il preside precauzionalmente ha attivato la didattica a distanza. Nel frattempo abbiamo avvisato il Sistema sanitario provinciale per attivare la procedura.

Colgo l’occasione per ricordare a tutti coloro che si trovano in quarantena e hanno bisogno di un aiuto per la consegna di generi alimentari e farmaci che è sempre attivo il servizio comunale in collaborazione con la protezione civile, per info e prenotazioni chiamare in comune 0736/399701.

