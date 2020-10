ASCOLI PICENO – Aggiornamenti Covid-19 Marche.

ORE 17.40 Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l’ospedale di San Benedetto del Tronto si è verificato il decesso di una signora di 85 anni residente ad Ascoli Piceno che presentava patologie pregresse.

Sono 27 i decessi Covid-19 nel Piceno dall’inizio dell’epidemia.

Qui il Pdf di sintesi Covid 19 scheda Arancio 28102020 ore 18

ORE 16 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Segnali ancora negativi per quanto riguarda la pressione sul sistema sanitario regionale, dai dati forniti dalla Regione Marche quest’oggi, mercoledì 28 ottobre.

Rispetto al giorno prima

Numero positivi +351

Ricoveri in terapia intensiva +4 (32 in totale)

Ricoveri in semi-intensiva +19 (49 in totale)

Ricoveri in reparti non intensivi -19 (250 in totale)

Decessi +2 (1008 in totale)

Di seguito i dati di sintesi che potete vedere nella scheda Pdf in maniera dettagliata (clicca qui Gialla 28102020 ore 12.

ORE 10 Di seguito la nota del Servizio Sanità della Regione Marche in merito all’emergenza Covid-19.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3046 tamponi: 1731 nel percorso nuove diagnosi e 1315 nel percorso guariti.

I positivi sono 351 nel percorso nuove diagnosi: 70 in provincia di Macerata, 125 in provincia di Ancona, 44 in provincia di Pesaro Urbino, 52 in provincia di Fermo, 41 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (105 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (102 casi rilevati), 5 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (9 casi rilevati), 4 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi), 4 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario e 1 rientro dal Bangladesh. Di 65 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

