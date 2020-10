Sabato 31 ottobre inaugurazione dello spazio in via Folicara 1

CASTEL DI LAMA – La presenza degli animali da compagnia nelle nostre abitazioni è costantemente in crescita e con essa l’attenzione per il benessere animale. Per far fronte alle segnalazioni di maltrattamento e di cattiva gestione dei migliori amici dell’uomo, Legambiente da anni si è dotata di un gruppo specializzato e formato per entrare in azione proprio contro i soprusi verso gli animali domestici, e non solo.

Sabato 31 ottobre, alle ore 10:30, sarà inaugurata la sede del Gruppo di Guardie Zoofile di Legambiente Marche – sezione di Ascoli Piceno che da mesi lavora nel territorio provinciale per informare i cittadini e vigilare in seguito alle segnalazioni.

Grazie alla strettissima collaborazione con il Comune di Castel di Lama, saranno aperti gli spazi comunali in via Folicara 1 dove le guardie zoofile si riuniranno per coordinare e contrastare il fenomeno del maltrattamento animale in tutto il territorio provinciale, oltre che ricevere cittadini che vorranno confrontarsi.

