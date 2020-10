MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontro fatale nella mattinata del 31 ottobre.

Un uomo di 42 anni, di Sant’Egidio alla Vibrata è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto a Monsampolo del Tronto.

“L’automobilista era alla guida di una Lancia Y quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è andato a sbattere contro un automezzo pesante” si legge in una nota dell’Ansa.

Nell’impatto ha riportato lesioni molto gravi che hanno reso inutili i tentativi di soccorso del personale del 118

