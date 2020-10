Squadre appaiata a 4 punti in classifica. Bianconeri reduci dalla sconfitta di Salerno e privi di 8 uomini tra positivi e infortunati. Sarr in porta al posto di Leali

Stadio “Del Duca” nel match sesta giornata d’andata del campionato di Serie B.

Squadre appaiata a 4 punti in classifica. Bianconeri reduci dalla sconfitta di Salerno e privi di 8 uomini tra positivi e infortunati. Sarr in porta al posto di Leali. L’ex Tesser senza Zammarini e Falasco (in tribuna), sceglie il 4-3-1-2.

In tutti i campi della sesta giornata della Serie BKT i dipendenti dei club esporranno nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l’inizio delle gare, uno striscione con scritto ‘Non lasciate morire il calcio degli italiani’. La ragione della protesta vuole denunciare la mancata predisposizione da parte del Governo di norme atte a sostenere le società sportive, ed in particolare quelle della LNPB, in questo momento storico di grave emergenza sanitaria ma anche economica. Al minor numero di ricavi dovuto alla mancanza di biglietteria, di sponsor e di altri introiti da stadio, infatti, fanno eco le maggiori spese dovute al rispetto del protocollo anticovid. In assenza di provvedimenti governativi i club si ritrovano in seria difficoltà, con l’enorme rischio di dover interrompere per sempre la loro attività. E i primi a pagare questo caro prezzo sarebbero le decine di migliaia di famiglie che vivono con stipendi ‘normali’ grazie al calcio.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-1-4-1-): Sarr; Spendlhofer, Brosco, Avlonitis,Kragl; Donis; Cavion, Gerbo, Sabiri, Cangiano; Bajic. A disposizione: Ndiaye, Corbo, Sini, Ghazoini, Sarzi Puttini, Lico, Buchel, Eramo, Matos, Chiricò. Allenatore: Bertotto

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Berra; Magnino, Calò, Scavone; Ciurria; Butic, Diaw. A disposizione: Passador, Bindi, Bassoli, Stefani, Mallamo, Misuraca, Pasa, Rossetti, Musiolik, Secli. Allenatore: Tesser

ARBITRO: Massimi di Termoli. Ass.1 Lanotte di Barletta. Ass.2. Rossi di Novara. IV Uomo Camplone di Pescara

RETI:

AMMONITI: Spendlhofer, Sabiri (A.), Scavone (P.)

NOTE:

PRIMO TEMPO

14′ contropiede del Picchio con Cangiano che serve in area Bajic scarica a Sabiri che viene anticipato e commette fallo, ammonito

9′ ammonito Scavone per fallo a centrocampo

7′ Ascoli che si fa vedere in vanti con una buona manovra ma il cross di Gerbo non trova nessuno ad impattare

3′ – Gerbo sbaglia un passaggio a centrocampo e Spendlhofer costretto al fallo viene ammonito

0- inizio del match



