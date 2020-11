OFFIDA – Di seguito una nota del sindaco di Offida Luigi Massa riguardante l’Istituto Opera Pia Bergalucci, una residenza per anziani e portatori di handicap cittadina.

Vi do un aggiornamento riferito alla situazione all’Istituto Bergalucci: i test di ieri hanno fatto emergere in totale dieci riscontri positivi, sei ospiti e quattro operatori. Su indicazione e supervisione dell’Asur è stata allestita una zona dedicata in cui gli operatori dell’Istituto, con il supporto ed in raccordo medico con un’Unità di Continuità Assistenziale dell’Asur, seguono e monitorano gli ospiti positivi che, al momento, non presentano criticità.

L’Asur ha disposto nuova effettuazione di tamponi, ad ospiti ed operatori, per la giornata di lunedì. I casi fuori dal cluster dell’istituto sono 21. La buona notizia è che le condizioni del nostro concittadino ricoverato continuano a migliorare.

