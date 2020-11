AGGIORNAMENTI REGIONE MARCHE COVID-19

Scende il numero dei tamponi effettuati e di conseguenza anche il numero dei positivi, anche se il rapporto tamponi/positivi resta molto alto, a circa il 30%. Il dato conferma la tendenza ad un numero di tamponi inferiore della media eseguito nel giorno di domenica: ma se confrontiamo i positivi di oggi con quelli degli scorsi lunedì, otteniamo comunque una crescita considerevole: erano 98 il 19 ottobre, 238 il 26 ottobre, 373 oggi 2 novembre.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1773 tamponi: 1184 nel percorso nuove diagnosi e 589 nel percorso guariti.

I positivi sono 373 nel percorso nuove diagnosi (75 nella provincia di Macerata, 152 nella provincia di Ancona, 58 nella provincia di Pesaro-Urbino, 50 nella provincia di Fermo, 25 nella provincia di Ascoli Piceno e 13 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (55 casi rilevati), contatti in setting domestico (88 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (82 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (19 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 98 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

