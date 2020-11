di Giulia Massetti

CASTEL DI LAMA – Amici degli animali. Sabato 31 ottobre a Castel di Lama è stata inaugurata la sede della sezione provinciale della Guardie Zoofile di Legambiente Marche, presso gli spazi comunali in via Folicara, 1, grazie ad una collaborazione tra Comune e Legambiente Marche.

Ecco allora nascere l’esigenza di servizi dedicati al Grazie alla strettissima collaborazione con il Comune di Caste di Lama, che da diversi mesi ha attivato con Legambiente Marche una specifica convenzione sul tema, è stata inaugurata questa mattina la sede della sezione provinciale della Guardie Zoofile di Legambiente Marche, presso gli spazi comunali in via Folicara, 1. In questa sede le guardie zoofile si riuniranno per coordinare le attività di vigilanza zoofila e per contrastare il fenomeno del maltrattamento animale in tutto il territorio provinciale.

“Grazie all’apertura della sede si istituzionalizza un servizio iniziato da tempo che è fondamentale sia per il decoro urbano che per insegnare ai cittadini come vengono trattati gli animali – dichiara Mauro Bochicchio, Sindaco di Castel Di Lama – La scorsa amministrazione ha aperto un’area per cani che le guardie zoofile utilizzano per fare didattica per gli animali e stiamo valutando di aprirne un’altra per poter potenziare questo servizio che è molto apprezzato dalla cittadinanza. All’amministrazione comunale fa molto piacere che Legambiente, che si è presa cura di riqualificare l’aula che occuperà, si sia sistemata in questi spazi comunali già occupati dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile. Stiamo lavorando affinché un’aula di questo edificio possa diventare sede provvisoria del Museo Archeologico e quindi la presenza di un’altra associazione ci permette di rivitalizzare ulteriormente uno spazio che può diventare un luogo importante per l’incontro della comunità”.

“L’inaugurazione di questa sede per noi rappresenta un grande passo avanti nella direzione di rafforzare il lavoro che stiamo facendo da mesi proprio con il Comune di Castel di Lama con cui stiamo costruendo un grande lavoro di squadra per migliorare le condizioni generali delle nostre città – commenta Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche -. Il lavoro di informazione e sensibilizzazione sulla corretta detenzione dei nostri animali, soprattutto in questi mesi difficili di lockdown, ha rappresentato un modo per essere vicini ai cittadini, monitorare le infrazioni relative alle deiezioni canine e fornire alle istituzioni un supporto al loro lavoro quotidiano. Per tutto questo ringraziamo il Sindaco e siamo convinti che continueremo a crescere e svolgere insieme altre attività ambientali”.

All’inaugurazione hanno preso parte: Mauro Bochicchio, Sindaco Castel di Lama; Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche; Vincenzo Russo, coordinatore regionale Gruppo Guardie Zoofile Legambiente Marche; Mercenese De Donatis, coordinatrice provinciale Gruppo Guardie Zoofile Legambiente Marche; Sisto Bruni, Presidente circolo Legambiente Lu Cucal di San Benedetto del Tronto; Gianni Berardinelli, luogotenente dei Carabinieri di Castel di Lama.

