OFFIDA – Nota del Comune di Offida e del sindaco Luigi Massa, diffusa il 3 novembre.

Essendosi verificatosi un caso di positività di un dipendente comunale, non in servizio già qualche giorno, a titolo precauzionale ed al fine di consentire l’effettuazione dei test agli altri dipendenti comunali ho emesso Ordinanza che stabilisce la chiusura degli uffici, situati nel Palazzo Comunale, per domani mercoledì 4 e per giovedì 5 novembre.

Rimarranno regolarmente aperti gli uffici Servizi Sociali e di Polizia Municipale.

Gli uffici riapriranno venerdì 6 novembre ed in ragione dell’emergenza sanitaria i cui sviluppi sono noti, a titolo precauzionale e a tutela anche dell’utenza informo che comunque da venerdì 6 novembre sarà possibile accedere agli uffici comunali solo ed esclusivamente su appuntamento e per esigenze non assolvibili in altra modalità.

Allego i riferimenti telefonici di tutti gli uffici che sono a disposizione per concordare gli appuntamenti.

Per qualsiasi necessità questo è il mio numero: 3393244920.

