ASCOLI PICENO – “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che mister Valerio Bertotto e due calciatori sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo test naso-faringeo effettuato al gruppo squadra”.

Così in una nota il club bianconero il 4 novembre: “Salgono dunque a dieci i positivi in casa Ascoli: l’allenatore, sette calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni come da protocollo medico sanitario”.

