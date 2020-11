ASCOLI PICENO – Dopo la notizia di altri 4 casi di positività nel club bianconero, il match fra Pisa e Ascoli, previsto da calendario sabato alle 14 all’Arena Garibaldi, e valido per la 7^ giornata del Campionato di Serie B, è a forte rischio.

Ad arbitrare il match dovrebbe essere Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. Gli Assistenti sono Oreste Muto di Torre Annunziata e Robert Avalos di Legnano. Quarto Ufficiale Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

La Lega B ha comunicato anticipi e posticipi dall’8^ alla 10^ giornata di Campionato: 8^ ASCOLI – V. ENTELLA domenica 22 novembre ore 15:00 9^ VENEZIA-ASCOLI sabato 28 novembre ore 14:00 10^ ASCOLI-PESCARA venerdì 4 dicembre ore 21:00

Il difensore del Pisa SC Samuele Birindelli durante l’intervista andata in onda nel corso dell’ultima puntata della trasmissione “Il Neroazzurro” su 50 Canale, ha parlato del match contro l’Ascoli: “La prepareremo al meglio, sappiamo che non ci sono avversari facili o scontati. Troveremo un avversario che avrà voglia come noi di portare il risultato a casa. Secondo me dovremmo essere propositivi cercando di non far respirare l’avversario, chi viene a Pisa deve avere paura di una squadra come la nostra. Non dobbiamo dar modo a nessuna squadra di prendere fiducia. In vista della sosta sarebbe sicuramente positivo arrivarci con i tre punti anche perchè vincere aiuta a vincere“.

