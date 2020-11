ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle attività produttive a seguito dell’emergenza Covid-19 mediante l’assegnazione di contributi straordinari alle attività aventi sede operativa/legale nel Comune di Ascoli Piceno. Sono soggetti beneficiari le attività che, da codice Ateco, hanno avuto la sospensione dal Dpcm 11.03.2020 (e relativi allegati) e risultano ancora sospese successivamente al Dpcm 26/4/2020 (e relativi allegati).

“L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – ha approvato la misura eccezionale e straordinaria a sostegno delle attività produttive denominata Bonus per Ascoli Piceno , stanziando una somma di ben 390mila euro a fondo perduto da destinare a circa 800 attività del territorio. Il contributo una tantum di 500 euro sarà elargito a ciascuna attività appartenente a quelle categorie di esercizi sospesi dal Dpcm dell’11 marzo e rimasti sospesi anche in seguito al Dpcm del 26 aprile. Siamo ben consapevoli che non si tratterà di una misura risolutiva, ma per il nostro Comune aver reperito una simile somma rappresenta davvero un grandissimo sforzo. Sforzo che è stato fatto con convinzione e determinazione, dimostrando ancora una volta la concreta vicinanza della nostra Amministrazione ai cittadini e alle attività ascolane”.

“Un contributo – ha spiegato l’assessore al bilancio Dario Corradetti – derivato esclusivamente dalle risorse comunali, un segno di vicinanza alle famiglie, ai dipendenti e agli imprenditori che gravitano attorno al mondo della iniziativa privata. Dal punto di vista personale, inoltre, posso solo aggiungere che questa misura mi rappresenta appieno come perfetta sintesi dell’azione politica che svolgo in qualità di assessore e dell’attività di commercialista, professione che esercito da anni”.

Per consultare l’avviso: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18748

