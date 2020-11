AGGIORNAMENTO ORE 19

Sono 5 le vittime registrate oggi a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di quattro uomini e una donna: un uomo di Fabriano di 77 anni, una donna di Castelfidardo di 90, un uomo di Sant’Elpidio a Mare di 79, una donna di Acquasanta Terme di 91, un uomo di Monturano di 87. Tutti avevano patologie pregresse.

In totale i decessi causa Covid-19 sono 1050 nelle Marche, età media 81 anni, il 95% con patologie pregresse.

Qui il Pdf completo Arancio 07112020 ore 18

AGGIORNAMENTO ORE 15

Forte aumento dei ricoveri soprattutto in terapia intensiva e semi-intensiva nelle Marche: i ricoveri in intensiva salgono a 67 (+7 in un giorno) mentre le terapia semi-intensive aumentano di 15 unità (sono 145 ad oggi). Aumento in parte compensato dalla riduzione dei ricoverati non in intensiva che sono 309 contro i 314 di venerdì.

I ricoverati per Covid-19 nella Regione Marche sono 521, +17 rispetto a venerdì 6 novembre: evidentemente c’è stato uno slittamento dal primo ricovero a quello più grave nelle ultime 24 ore.

San Benedetto ospita complessivamente 50 pazienti, numero mai raggiunto neanche a marzo; Ascoli 31

Qui i dati completi Gialla 07112020 ore 12

AGGIORNAMENTO ORE 9 Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3603 tamponi: 2075 nel percorso nuove diagnosi e 1528 nel percorso guariti.

I positivi sono 631 nel percorso nuove diagnosi (117 nella provincia di Macerata, 236 nella provincia di Ancona, 53 nella provincia di Pesaro-Urbino, 136 nella provincia di Fermo, 64 nella provincia di Ascoli Piceno e 25 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (105 casi rilevati), contatti in setting domestico (134 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (169 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (29 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 5 rientri dall’estero (Pakistan, Romania, Albania). Per altri 149 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

