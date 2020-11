ANCONA – In tempo di pandemia è ormai frequente che anche gli eventi e le discussioni di tipo socio-economico si svolgano sulle piattaforme on-line.

E’ il caso dell’importante convegno organizzato dalla “Fondazione San Giacomo della Marca” dal titolo “Sussidiarietà e finanza sostenibile” il cui tema sarà soprattutto il ruolo delle imprese nello sviluppo delle comunità locali.

L’evento che verrà trasmesso in streaming su Facebook, potrà essere seguito iscrivendosi sul sito www.fondazionesgdm.it e si svolgerà venerdì 13 novembre a partire dalle ore 17.

Diversi ed importanti i nomi che interverranno per affrontare ed approfondire anche il ruolo che può avere la politica nel supportare ed ispirare azioni di finanza sussidiaria e sostenibile. Dopo l’introduzione del presidente della Fondazione San Giacomo della Marca Massimo Valentini, interverrà Alberto Brugnoli, che presenterà il rapporto che farà da chiave di lettura per la discussione successiva. Brugnoli è Direttore Scientifico della Fondazione per la Sussidiarietà e Professore di Economia applicata presso l’Università degli Studi di Bergamo. E’ inoltre autore di diversi testi proprio sul tema dello sviluppo economico sostenibile.

A seguire interverrà Cristina Balbo, da meno di un anno Direttore Generale per Marche ed Emilia Romagna di Banca Intesa, per trattare “Il ruolo delle banche e delle fondazioni bancarie per la finanza sostenibile”.

Sarà poi il turno di Angelo Galeati, presidente della “Fondazione Carisap” ed Amministratore delegato di Sabelli S.p.A., una delle più importanti ed affermate realtà aziendali del nostro territorio, di Pierluigi Ciccone. Ceo di Agenda Invest e di Dario Giudici Ceo di Mamacrowd, prima piattaforma italiana di equity crowfunding. Concluderà la parte inerente il ruolo della Finanza Complementare l’intervento di Antonio Romeo Ceo di Sace fct.

Importante e prestigiosa la presenza del nuovo Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che illustrerà nel suo intervento “Il ruolo della politica nella finanza sostenibile”, laureato proprio in Economia e Amministrazione d’impresa, con esperienza lavorativa nel campo delle consulenze finanziarie.

Il convegno si concluderà con le conclusioni tratte dal Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini, Professore ordinario di Statistica Metodologica presso l’Università Bicocca di Milano.

