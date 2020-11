OFFIDA – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione l’11 novembre, da parte dell’amministrazione comunale di Offida.

L’Amministrazione Comunale di Offida, in riferimento agli eventi dell’inverno 2017, è riuscita a ottenere un finanziamento dalla Regione Marche di 100 mila euro per la sistemazione di infrastrutture viarie che furono danneggiate.

In particolare il finanziamento richiesto ed approvato riguarda la strada comunale “Grifola”.

Gli uffici comunali stanno lavorando alla redazione del progetto esecutivo che sarà presentato agli uffici regionali entro l’anno. Gli interventi di sistemazione verranno realizzati entro il 2021.

Inoltre il prossimo anno sarà dato il via ai lavori degli interventi parzialmente finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, un finanziamento di 200 mila euro per il contrasto dei dissesti idrogeologici. L’Amministrazione Comunale nell’elaborazione delle schede tecniche propedeutiche all’approvazione del finanziamento ha inserito tre interventi molto importanti per la salvaguardia dai dissesti idrogeologici. Nello specifico gli interventi interesseranno Via I° Maggio, Via Berlinguer e Via Cipolletti.

L’ottenimento delle risorse e la realizzazione degli interventi ha come obbiettivo la definizione delle criticità emerse sulle infrastrutture in oggetto ripristinandone e garantendone completa fruibilità.

L’Amministrazione Comunale integrerà con risorse proprie di bilancio, pari ad oltre 30 mila euro, i fondi ottenuti.

A giorni verranno affidati i lavori di progettazione degli interventi. Sono tutti corposi interventi che ci permetteranno di mettere in sicurezza zone importanti del patrimonio viario della nostra città.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.