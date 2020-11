OFFIDA – Affidati i lavori di manutenzione straordinaria del Blocco C della Sezione XIII del Cimitero, progettati dall’ufficio tecnico comunale.

L’importo ammonta a 36 mila euro.

Dopo aver ultimato i lavori di manutenzione straordinaria della cappellina numero 43, di proprietà del Comune di Offida, con un investimento di circa 40 mila euro ed il recupero di venti loculi, l’Amministrazione Comunale, con determina numero 392 del 10 novembre, ha provveduto a dare il via ai nuovi lavori, che saranno realizzati entro trenta giorni dalla consegna del cantiere, prevista per il 16 novembre, alla ditta affidataria.

“Abbiamo realizzato e porteremo avanti una serie di interventi manutentivi straordinari del nostro Civico cimitero che proseguiranno nei prossimi anni – precisa il Sindaco Luigi Massa – Sempre sul cimitero, dopo le varie nostre sollecitazioni, sarà finalmente effettuato il sopralluogo della Protezione Civile regionale alla chiesa danneggiata dagli eventi sismici del 2016. Le nostre sollecitazioni sono state volte e saranno altrettanto puntualmente indirizzate a ottenere provvedimenti e risorse per la messa in sicurezza conservativa prima e ristrutturazione, in seguito, della struttura”.

