ASCOLI PICENO – Sanitari in azione nella serata del 14 novembre.

Incidente stradale tra Ascoli e Venagrande, auto fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, impegnate con i rilievi.

Sono rimaste ferite tre persone, ragazzi dell’Ascolano secondo le prime indiscrezioni.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi. In ausilio la Polizia Municipale.

