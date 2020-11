AGGIORNAMENTO ORE 18

11 decessi nelle Marche, tutte le vittime avevano pregresse patologie.

Fra le persone decedute una 73enne di Folignano a San Benedetto e un 97enne ascolano ad Ascoli.

Qui la scheda completa Arancio 16112020 ore 18

AGGIORNAMENTO ORE 15

Situazione di non facile lettura quella che sta avvenendo nelle Marche sul fronte dei ricoveri. Anche oggi, 16 novembre, si registra un aumento complessivo dei ricoverati, mentre fortunatamente non “esplodono” i ricoveri in terapia intensiva e semi-intensiva.

Sono 78 infatti i ricoveri in terapia intensiva, 1 più di ieri domenica 15 novembre, mentre in terapia semi-intensiva sono 136, sette in meno.

Aumentano invece i ricoveri “normali”, che passano in un giorno da 340 a 363 (+23).

Complessivamente dunque i posti letto destinati ai pazienti Covid-19, nelle Marche, sono 577.

Dati che, comunque, restano per ora abbondantemente al di sotto di quelli rilevati alla fine di marzo, quando i numeri erano circa il doppio, o anche più, di quelli di oggi sul fronte dei ricoveri.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Calano bruscamente i nuovi positivi nella Regione Marche ma questa è una prassi del lunedì. Al di là di piccole variazioni, si è in linea con quanto registrato nei lunedì delle settimane precedenti.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1620 tamponi: 928 nel percorso nuove diagnosi e 692 nel percorso guariti.

I positivi sono 282 nel percorso nuove diagnosi (60 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 22 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 35 in provincia di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (71 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (108 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (8 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (7 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 25 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

***

