ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza sindacale numero 559 del 13 novembre l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone la macellazione dei suini per uso privato presso il proprio domicilio dal 1 dicembre al 27 febbraio nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1) le prestazioni di visita delle carni dei suini macellati a domicilio devono avvenire previa prenotazione telefonica da parte del privato cittadino alla piattaforma Cup dell’Area Vasta 5. Gli utenti potranno prenotare a partire dal 23 novembre fino al 19 febbraio, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri dedicati:

0736 358070 dalle ore 9 alle ore 11

0736 358023 dalle ore 10 alle ore 11

0735 7937461 dalle ore 9 alle ore 11

2) La macellazione dovrà essere effettuata senza arrecare disturbo alle abitazioni vicine, nel rispetto delle basilari norme igieniche.

3) E’ fatto obbligo al personale addetto alla macellazione dei suini di procedere, prima del dissanguamento, allo stordimento degli animali in conformità alla normativa vigente, nel rispetto del benessere animale e delle corrette prassi igieniche.

4) Per ogni utente possono essere presentati a visita max 3 corate, gli animali macellati devono essere in buono stato di salute. Il riscontro di qualunque anomalia evidente, prima, durante e dopo la macellazione, riscontrabile sul suino, sulle carni o sulle frattaglie, va segnalata al servizio veterinario competente per territorio.

5) In caso di riscontro nei visceri di lesioni riferibili a patologie proprie della specie, gli stessi devono essere smaltiti a norma di legge.

6) Per il trasporto dei visceri da sottoporre a visita sanitaria devono essere utilizzati contenitori rigidi a tenuta.

7) Considerata la situazione epidemiologica della infezione da virus Sars-Cov_2 al fine del contrasto e contenimento della diffusione del virus, per i privati cittadini che devono usufruire della prestazione sanitaria:

È tassativamente vietato presentarsi nei punti di raduno per la ispezione delle carni in caso di sintomatologia temperatura superiore a 37,5°C. tosse- mal di gola, spossatezza etc.

E’ obbligatorio munirsi di Dispositivi di Protezione Individuali. Indossare la mascherina ben calzata sul naso e sulla bocca.

Rispettare il distanziamento quando si è in attesa della visita.

Limitare il tempo di permanenza allo stretto necessario.

Lavarsi e/o disinfettarsi le mani.

Non gridare e mantenere sempre indosso la mascherina quando si parla.

Tossire o starnutire sul proprio gomito o coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta, gettarlo nei contenitori delle immondizie e lavarsi subito le mani.

Esibire prima della visita ispettiva la dichiarazione prevista dalle norme al fine del contenimento del virus, debitamente compilata e firmata.

8) Il consumo delle carni potrà avvenire soltanto dopo l’effettuazione della visita sanitaria dei seguenti visceri: Lingua, Tonsille, Esofago, Trachea, Cuore, Polmoni, Diaframma, Fegato, Milza e Reni e dopo l’effettuazione dell’esame Trichinoscopico, entrambi con esito favorevole.

9) Effettuare prima della macellazione, il versamento di euro 8,49 per ogni suino macellato, mediante utilizzo del bollettino di Cc/P numero 10778637 o Cc/P nunmero 33133166 specificando nella causale “Macellazione suini a domicilio” oppure Cod. 628, il bollettino di CC/P va intestato a: “Asur Marche Area Vasta 5 Servizio Tesoreria Diritti Veterinari”;

10) Conservare la ricevuta/attestazione di pagamento della tariffa prevista, a dimostrazione della regolarità della macellazione stessa.

11) Consegnare la ricevuta/attestazione del pagamento effettuato al Medico Veterinario al momento della visita e conservare l’attestazione di avvenuta prestazione per eventuali controlli.

12) Per le infrazioni di cui al Reg. 1099/2009 CE sono previste, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative come da Decreto Legislativo numero 131 del 6 novembre 2013.

13) Per le altre infrazioni verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il controllo sanitario verrà effettuato dal Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animali e Derivati (Siaoa) del Dipartimento di Prevenzione della Asur Marche Area Vasta 5, nei luoghi indicati e secondo il seguente orario: calendario visite dei suini macellati a domicilio presso i punti di visita indicati nel sottostante link:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18759

