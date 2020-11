OFFIDA – “Nuove misure socio-economiche per alleviare le difficoltà delle attività e delle famiglie in stato di necessità”. L’Amministrazione comunale offidana sta elaborando un pacchetto di aiuti che che saranno messi in campo nei prossimi giorni.

“Stiamo vivendo un momento complicatissimo – commenta il Sindaco Luigi Massa – con limitazioni che coinvolgono tutti ma in particolare le attività di somministrazione, per cui il Governo ha assicurato celerità nell’erogazione delle misure del Decreto Ristoro Serve l’impegno di tutti”.

Il pacchetto di aiuti previsto dal Comune si unisce alla serie di misure attuate dall’ente nelle ultime settimane.

La prima, lo ricordiamo, riguarda la dotazione di ogni classe di un sanificatore dell’aria: un apparecchio che, grazie a un prodotto innocuo e con una tecnologia a nebbia secca, sanificherà costantemente gli ambienti scolastici. Inoltre, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione, con la collaborazione di un laboratorio certificato, un servizio domiciliare di esecuzione tamponi molecolari totalmente gratuito per i ragazzi in età scolare e per gli ultra sessantacinquenni.



“I concittadini in queste fasce di età – spiega Massa – in caso dovessero effettuare un tampone, su disposizione dei Medici di Medicina Generale, non dovranno spostarsi e nessuno dovrà accompagnarli: sia gli anziani sia i bambini e ragazzi in età scolare lo effettueranno nella propria abitazione. Forniremo ai nostri medici di famiglia un numero dedicato per prenotare il test e saranno loro a informare i pazienti sulla modalità dell’appuntamento domiciliare con gli operatori sanitari. Dobbiamo essere uniti in questi momenti ed essere vicini ai più fragili anche con misure di particolare attenzione”.

