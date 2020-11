ASCOLI PICENO – Di seguito un comunicato firmato dal segretario territoriale Ascoli Piceno e Fermo del sindacato NurSind, Maurizio Pelosi.

Come segretario territoriale Ascoli Piceno e Fermo del sindacato NurSind (sindacato degli infermieri), ho chiesto al Direttore Generale Asur di far uscire la graduatoria di mobilità extra Asur, ovvero fuori regione, per assumere ulteriore personale per fronteggiare emergenza sanitaria in Area Vasta n° 5.