AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3795 tamponi: 2213 nel percorso nuove diagnosi e 1582 nel percorso guariti.

I positivi sono 667 nel percorso nuove diagnosi (152 in provincia di Macerata, 213 in provincia di Ancona, 168 in provincia di Pesaro-Urbino, 78 in provincia di Fermo, 51 in provincia di Ascoli Piceno e 5 da fuori regione).

Dopo la “discesa” degli ultimi giorni, sale nuovamente il numero dei positivi accertati che però sembra sempre più un dato in variabile quasi diretta e costante rispetto al numero dei tamponi analizzati. Se ieri i positivi erano 479, il tasso di positività dei tamponi sul totale superava il 26%; oggi sono 667 con un tasso di tamponi positivi che supera invece il 30%. Numeri troppo alti per pensare ad una riduzione della circolazione del virus, o comunque non così affidabili per dare indicazioni certe. Diverso il discorso sui ricoveri Covid nella Regione Marche: qui osserviamo che i ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva sono stabili da oltre 10 giorni mentre ieri vi è stato anche un minor aumento, rispetto al solito nel numero di ricoverati meno gravi.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (110 casi rilevati), contatti in setting domestico (156 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (208 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (16 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Qui articolo di ieri con tutti gli approfondimenti:

