MASSIGNANO – Più controlli e sicurezza a Maltignano grazie al nuovo sistema di videosorveglianza.

L’amministrazione comunale comunica alla popolazione che sono iniziati i lavori per il montaggio delle telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale.

Le prime telecamere verranno collocate in Via IV Novembre e presso la bambinopoli di Piazza Di Vittorio.

Inoltre una telecamera verrà collocata presso la attuale sede municipale .

Nel prossimo step in programma ulteriori sistemi di videosorveglianza in Via Stazione e presso la bambinopoli di Caselle nonché al civico cimitero. Le telecamere di videosorveglianza saranno utilizzate dalla polizia municipale e dalle forze di sicurezza per il controllo sul territorio.

Sono iniziati anche i lavori del gestore per la collocazione della fibra ottica presso il comune con idonei scavi per i collegamenti a terra nonchè la collocazione di un cubotto.

