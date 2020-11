Bertotto cambia e sceglie il 3-5-2 confermato Sarr tra i pali, in difesa dl primo minuto Corbo con Brosco e Spendlhofer, sugli esterni Cavion e Kragl a sinistra. In mezzo Saric, Buchel e Sabiri, in attacco Cangiano e Tupta.

ASCOLI PICENO – Ascoli e Virtus Entella, match valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie BSERIE B 2020/21

STADIO “CINO E LILLO DEL DUCA”

Bertotto cambia e sceglie il 3-5-2 confermato Sarr tra i pali, in difesa dl primo minuto Corbo con Brosco e Spendlhofer, sugli esterni Cavion e Kragl a sinistra. In mezzo Saric, Buchel e Sabiri, in attacco Cangiano e Tupta. Tedino sceglie il 4-3-1-2. In Tribuna Est esposto uno striscione in memoria del compianto Jacopo Bachetti,il giovane ascolano 26enne scomparso pochi giorni fa per un incidente stradale: “Se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto…”

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI CALCIO 1898(3-5-2): Sarr; Brosco, Corbo, Spendlhofer; Cavion (Pierini), Sabiri, Buchel, Saric, Kragl; Cangiano (15’s.t. Pucino), Tupta (23′ Chiricò). A disp. Leali, Ndiaye, Ghazoini, Donis, Avlonitis, Gerbo, Sini, Lico, Bajic. All. Bertotto.

V. ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Poli, Chiosa, Bonini; Mazzocco, Paolucci (34’s.t. Toscano), Settembrini; Cardoselli (17’s.t. Morosini); De Luca, Petrovic (17’s.t. Mancosu). A disp. Russo, Cleur, De Santis, Crimi, Currarino, Pellizzer, Brunori, Mancosu, Koutsoupias, Schenetti. All. Tedino.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

RETI:- 26’s.t. Mancosu. 37′ Sabiri

AMMONITI: Buchel, Chiricò (A.), Settembrini, Chiosa, Morosini (E.)

ESPULSIONI: Buchel per doppia ammonizione, Corbo (A.)

NOTE: osservato 1 minuto di silenzio prima del match in ricordo di Jacopo Bachetti. 1′ recupero p.t.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

50′ termina il match

47′ miracolo Sarr che devia in corner in tuffo un colpo di testa ravvicinato di Mazzocco

45′ concessi 5 minuti di recupero

37′ GOL SABIRI. ammonito Morosini, su Chiricò punizione per il Picchio dai 30 metri. Batte Sabiri e Borra fa u nclamoroso liscio lasciando passare la palla sotto le gambe

33′ Chiosa ammonito per fallo al limite destro dell’area, punizione per l’Ascoli, batte Kragl da posizione impossibile prova il tiro palla che sfiora la traversa

26′ GOL DI MANCOSU SU RIGORE.

25′ retropassaggio errato e fallo in area di rigore, espulso Corbo per fallo da ultimo uomo e rigore per l’Entella. Ascoli in 9

23′ esce Tupta subentra Chiricò

17′ doppio cambio Entella entrano Morosini e Mancosu per Petrovic e Cardoselli

16′ Spendlhofer si fa male e viene soccorso dai sanitari

14′ esce Cangiano entra Pucino

14′ tiro di Settembrini dalla distanza, palla alta termina sul fondo

13′ manovra offensiva del Picchio che porta al tiro ancora Sabiri dal limite, tiro ancora una volta deviato e indebolito para Borra

10′ espulso Buchel per doppio giallo

9′ Sabiri pericoloso si libera in area, al momento del tiro viene chiuso da due difensori e il suo tiro viene rallentato

1′ De Luca colpisce il palo su contropiede veloce, offside

PRIMO TEMPO

46′ termine primo tempo

45′ 1′ recupero p.t.

42′ manovra dell’Ascoli in avanti, Buchel conquista punizione dai 25 metri, sulla palla Sabiri, tiro respinto male da Borra si avventa Tupta ma fa fallo sul portiere gioco fermo

27′ punizione per l’Entella sulla sinistra dell’area bianconera, sulla palla Paolucci il suo cross viene deviato dalla barriera

21′ ammonito Buchel per fallo a centrocampo

12′ confusione in area bianconera, sil libera Mazzzocchi e Cardoselli tira di potenza, pallone che termina di poco sopra la traversa

10′ contropiede Ascoli, in dribbling Cangiano supera il portiere ma viene colto in offside

5′ cross dalla sinistra dell’Entella, devia di testa sfiorando l’autogol Corbo, palla in corner

3′ tiro di Cavion di sinistro dal limite dell’area, para Borra senza problemi

o’- inizio del match

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.